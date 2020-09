Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Bodenheim (ots)

Am 06.09.2020, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Bodenheim. Ein jugendlicher Fahrradfahrer (männlich, ca. 14/15 Jahre alt, 170-175 cm groß, dünne Statur, relativ heller, halb geschlossener "Skaterhelm") befuhr mit seinem Mountainbike und einem weiteren Fahrradfahrer (männlich, jugendlich, ebenfalls ca. 14/15 Jahre alt, dunkle, ggf. schwarze, dicke Locken, ohne Helm, 170-175 cm groß, dünn und drahtig, mit dunkelrotem Mountainbike unterwegs) die Mainzer Straße in Bodenheim aus Richtung Ölmühlstraße kommend in Richtung Laubenheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 8 stieß der Radfahrer mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW zusammen, beschädigte dessen linken Seitenspiegel und kam zu Fall. Der Radfahrer muss sich hierbei verletzt haben, da am PKW Blutspuren gesichert werden konnten. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Der Unfall konnte durch zwei Zeugen beobachtet werden. Beide Fahrradfahrer entfernten sich nach dem Unfall in Fahrtrichtung Bahnhof Bodenheim, ohne sich um den entstandenen Schaden am PKW zu kümmern. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Hinweise zu den Fahrradfahrern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

