POL-PIOPP: Sexuelle Belästigung

Exhibitionist

Nierstein (ots)

Am Samstag, dem 05.09.2020, gg. 07.30 Uhr ging eine 60-jährige Niersteinerin zu Fuß auf dem Radweg, parallel zum Rhein von Nierstein kommend, in Richtung Fähre. Der Weg ist dort von Bäumen und Büschen gesäumt. Als sie von links ein seltsames Geräusch, ähnlich einem Stöhnen hörte, drehte sie sich um und konnte zwischen den Bäumen einen völlig nackten Mann stehen sehen, der an seinem erigierten Glied manipulierte. Die Frau erschrak, schrie laut und rannte zur Fähre. Der Unbekannte rannte der Frau hinterher und hielt sie an der Jacke fest, sowie begrabschte sie. Sie konnte sich losreißen und zum Fährmann fliehen. Der Beschuldigte wird von ihr wie folgt beschrieben: - Ca. 1,80 cm - Ca. 35 Jahre - Normale Statur - Helle Hautfarbe - Helle Augenfarbe - Dunkelblonde, kurzgeschnittene Haare - Kein Bart, bzw. glattrasiert - Keine Brille - Europäisches Aussehen. Er hatte keine Auffälligkeiten und hatte nichts gesprochen. Der Vorfall wurde erst am Spätnachmittag des Tattages zur Anzeige gebracht.

Hierzu sucht die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 dringend Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter geben können.

