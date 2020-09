Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Umgekippter Anhänger sorgt auf B9 für größeren Verkehrsstau

Nierstein (ots)

Am heutigen Tag befuhr gegen 15:20 Uhr ein LKW mit Anhänger die B9 in Nierstein aus Richtung Mainz kommend in Richtung Worms. Auf Grund eines Irrtums, wollte er wieder zurück in Richtung Mainz fahren. Hierzu bog er nach links in die Straße Am Fahrt in Richtung Fähre ab, um dann nach rechts die Straße Am Fahrt weiter zur B9 zu befahren. Als er dann nach rechts auf die B9 abbog, geriet der Fahrer mit dem Anhänger auf die Fahrbahnbegrenzung und der Anhänger kippte um. Zum Bergen/Aufstellen musste ein Kran angefordert werden. Bis zur Bergung des Anhängers mit dem Kran, musste der Verkehr bis 18:40 Uhr im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Durch den Unfall und der Bergungsmaßnahmen kam es zu größeren Rückstauungen in beiden Richtungen der B9. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

