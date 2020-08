Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht am Ortseingang

Harxheim (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Ortseingang von Harxheim. Auf Grund der Spurenlage vor Ort und den Angaben einer Zeugin hat ein Pkw von Mommenheim aus kommend gegen 13:15 / 13:30 Uhr die L425 in Richtung Harxheim befahren. Dort befindet sich eine Verschwenkung der Straße mit einer Verkehrsinsel in der Mitte. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit oder einer sonstigen Ablenkung schaffte die fahrzeugführende Person es nicht der Verschwenkung zu folgen und musste eine Vollbremsung einleiten. Dies reichte jedoch nicht aus und der Pkw fuhr auf die Verkehrsinsel und beschädigte die dort stehende Warnbake. Der Pkw entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

