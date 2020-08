Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand eines Außenspiegels an geparktem Pkw

Oppenheim (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, in den frühen Morgenstunden gegen 03:10 Uhr bemerkt eine Zeugin einen brennenden Außenspiegel eines geparkten Pkws in der Gartenstraße in Oppenheim. Die Polizei kann mit Hilfe eines Feuerlöschers den brennenden Außenspiegel, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, löschen und so größeren Schaden verhindern. Auf Grund der Umstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Der Spiegel wurde komplett beschädigt und eine Schadenshöhe von ca. 500,- Euro wird angenommen. Durch eine Zeugin konnte ein jüngerer Mann, der mit einem Fahrrad wegfuhr, mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Weitere Hinweise auf den Täter, nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

