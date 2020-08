Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brennende Mülltonnen

Oppenheim (ots)

Am 22.08.2020, gegen 04:20 Uhr, wurde ein Brand auf dem Spielplatz in der Hasenbrunnengasse in Oppenheim gemeldet. Vor Ort konnten drei brennende Mülltonnen festgestellt werden, die zum Teil schon vollständig, bzw. teilweise verbrannt waren. Wie die Mülltonnen in Brand gerieten wird momentan noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

