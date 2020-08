Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Eingestürzte Scheune

Nierstein (ots)

Am 21.08.2020, gegen 12:50 Uhr, stürzte in der Oberdorfstraße in Nierstein das Dach einer dortigen, alten Scheune ein. Dieses ist vermutlich aufgrund der alten Bausubstanz eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Die Feuerwehr und das THW waren ebenfalls vor Ort.

