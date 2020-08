Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch

Harxheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 07.08.2020 und 15.08.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Neckarstraße in Harxheim einzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Die Täter schafften es nicht ins Haus einzudringen. Es entstand größerer Sachschaden an der Terrassentür und dem Rollladen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

