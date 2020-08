Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nierstein (ots)

Am Freitag, den 07.08.2020, befuhren drei Autos gegen 14:50 Uhr hintereinander die Mainzer Straße (B 9) in Nierstein in Fahrtrichtung Oppenheim. Auf Höhe der Hausnummer 22 fährt das hinterste Fahrzeug auf das Mittlere auf und schiebt dieses dadurch noch auf das vorausfahrende Fahrzeug. Der Verursacher fährt anschließend davon, ohne seine Daten anzugeben und sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zu dem Unfallverursacher sind keine Hinweise bekannt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in Nierstein bereits stockender Verkehr. Dadurch müssten mögliche Zeugen langsam an dem Unfallgeschehen vorbeigefahren sein.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu dem Verursacher geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330.

