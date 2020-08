Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vandalismus an Weinbergshütten

Hahnheim, Moosberghütte - Weinbergshütte Neuberg (ots)

An der Mossberghütte kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Vandalismusschäden. Wie der örtl. Bauern- und Winzerverein mitteilt, wurde am Dienstag, 04.08.20 an der Mossberghütte eine Hinweistafel zerstört. Glasflaschen wurden in der Hütte aufgeworfen und die Holzstühlen lagen um die Hütte zerstreut im Gebüsch. Beschädigte Stühle aus der Hütte am Hahnheimer Neuberg wurden zur Mossberghütte verbracht und lagen dort herum. Weiterhin lag eine Vielzahl von Flaschen und Müll, in und um die Hütte verteilt. Der Schaden wird auf ca. 700,- - 1000,- Euro beziffert. Dien Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) bittet um Hinweise, zu Personen und Fahrzeugen, die an den Hütten festgestellt werden.

In den letzten Tagen und Wochen wird vermehrt bekannt, dass in allen örtlichen Gemarkungen, die dort befindlichen Schutzhütten oder hergerichteten Sitzgruppen, durch Personengruppen stark frequentiert werden. Insbesondere das sommerliche Wetter lädt dazu ein. Leider werden die mitgebrachten Flaschen und Verpackungen nicht wieder mitgenommen sondern in den angrenzenden Weinbergen oder an den Sitzgruppen direkt entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn sich in der Gemarkung größere Personengruppen treffen, damit geeignete Maßnahmen, auch in Absprache mit den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden, getroffen werden können. Festgestellte Zuwiderhandlungen können mit Bußgeldern geahndet werden.

