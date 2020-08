Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Nierstein, Rheinstraße (ots)

Am Mittwoch Vormittag, 05.08.20, gegen 10:40 Uhr befährt ein 36 jähriger Niersteiner die Rheinstraße, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Mauer. Er setzt sein Fahrzeug zurück und fährt ein Stück weiter , wo er dann nach wenigen Metern vor einer Laterne stehen bleibt. Er steigt dann aus und geht zu Fuß ein Stück weg und verharrt dann hinter einer Mauer, wo er später auch durch die Polizei und den Rettungsdienst angetroffen wird. Durch den Unfall wird er am linken Auge, eine kleine Schwellung, leicht verletzt. Der Rettungsdienst hat keinen Anlass ihn mit in ein Krankenhaus zu nehmen. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, das der Fahrer stark schwankt und gestützt werden muss. Er kann keine Angaben zum Unfallhergang machen. Er ist auch lediglich mit Boxershorts, T-Shirt, welches er auf links gedreht trägt, und ohne Schuhe bekleidet. Ein Atemalkoholtest ergibt 0,00 Promille. Ein Vortest auf Betäubungsmittel reagiert allerdings positiv. Er wird anschließend mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein wird sichergestellt. Anschließend wird er nach Hause gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers sind am linken Frontbereich Unfallspuren vorhanden, die nicht zur Unfallstelle passen. Möglicherweise ist er schon vorher mit einer Mauer oder Hauswand kollidiert.

