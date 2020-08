Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Schlägerei im Rahmen einer Hochzeitsfeier

Bodenheim (ots)

Am 02.08.2020, gegen 02 Uhr wurde der Polizei über den Notruf eine Schlägerei zwischen 50 Personen unter Gästen einer Hochzeitsfeier gemeldet. Angeblich sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Diese fand in einer angemieteten Halle in der Straße "Lange Ruthe" statt. Die Einsatzörtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht und der Sachverhalt so weit wie möglich erörtert. Obwohl es viele Zeugen gegeben haben muss, war man nicht aussagefreudig. Letzten Endes wurden mehrere Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen, wobei alle Protagonisten männlich und in Wiesbaden wohnhaft sind. Die Verletzungen waren leichter Natur. Bei Durchsuchungen konnte kein Messer aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten erhielten Platzverweise. Die Feierlichkeit wurde sukzessive durch das Brautpaar unter Aufsicht der Polizei beendet. Die Ursache der Auseinandersetzungen konnte (noch) nicht geklärt werden.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-933100 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können.

