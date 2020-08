Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hillesheim, Ortsteil Bahnhof (ots)

Am 01.08.2020, um 04.49 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Dorn-Dürkheim die L 425 (Rheinhessenstraße)aus Richtung Westhofen kommend in Richtung Dorn-Dürkheim. Nach eigenen Angaben war er einen kurzen Moment unaufmerksam, fuhr daher nahezu ungebremst mit ca. 65 km/h gegen die seitliche Umrandung des erhöhten Kreisverkehrs (L 425 / L438), hob ab und kam letztlich an einer auf dem Kreisverkehr befindlichen "Weinbau-Skulptur" zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden (24.000 Euro). Neben dem Pkw (wirtschaftlicher Totalschaden von 8000 Euro), wurde die Skulptur stark (15.000 Euro), sowie zwei Warnhinweis-Schilder und deren Halterungen und 5 Steine (1.000 Euro) der Kreisverkehrsbegrenzung beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde auf Halterwunsch abgeschleppt.

