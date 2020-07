Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt mit Roller

Nierstein-Schwabsburg, Hauptstraße (ots)

In der Hauptstraße in Nierstein-Schwabsburg wird am Mittwoche Abend, 29.07.20, gg. 20:30 Uhr, ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er den Motorroller ohne Helm führte. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass er betrunken ist und ein Atemalkoholtest ergibt ein Ergebnis von 1,35 Promille. Weiterhin wird festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderliche Fahrerlaubnis ist und das Versicherungskennzeichen an dem Roller nicht zu diesem gehört. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

