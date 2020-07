Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in EDEKA-Markt

Gau-Bischofsheim, Gaubergblick (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28.-29.07.20, 03:00 - 03:30 Uhr brechen unbekannte Täter in den Edeka-Markt in Gau-Bischofsheim ein. Die beiden Eingangstüren werden mit Gewalt nach innen gedrückt. Im Markt werden hauptsächlich die Zigaretten aus dem Kassenbereich entwendet. Anschließend flüchten die Täter vermutlich mit einem dunklen Pkw in Richtung Ortsmitte Gau-Bischofsheim. Durch einen Anwohner wird ein dunkler Pkw beobachtet, der den Parkplatz sehr schnell verließ. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel.: 06133-9330, entgegen.

