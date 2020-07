Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzungen am Angelweiher

Bodenheim (ots)

Bereits am Samstag, 11.07.2020, zwischen 22:15 Uhr und 23:36 Uhr, kam es an dem Angelweiher in Bodenheim zu Körperverletzungsdelikten zum Nachteil eines 54 jährigen Bodenheimers und eines 55 Jährigen aus Lörzweiler. Der 54 jährige Bodenheimer verbrachte mit drei weiteren Zeugen den Abend am Angelweiher und angelte. Auf der gegenüberliegenden Uferseite befanden sich drei weibliche Jugendliche, die sehr laut waren. Sie wurden durch den späteren Geschädigten zur Ruhe ermahnt. Als sich die Lautstärke jedoch nicht änderte, wurden die drei weiblichen Personen aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie widerwillig nach und beim Verlassen des Geländes schlug eine der weiblichen Personen dem 54 Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und spuckte ihm ins Gesicht. Danach verließen die weiblichen Personen das Gelände des Angelweihers in Richtung Parkplatz. Dort trafen sie auf den 55 Jährigen Geschädigten aus Lörzweiler. Dort kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 55 Jährigen und den weiblichen Personen. Die weibliche Person, die zuvor geschlagen hatte, habe dann zu dem 55 Jährigen gesagt, dass sie ihren "Freund" anrufen werde und er ihm "aufs Maul hauen" würde. Wenig später kamen drei männliche Personen unvermittelt aus den Büschen des Angelweihers und schubsten den 55 Jährigen Geschädigten mehrfach, sodass dieser in den Angelweiher stürzte und sich dabei verletzte.

