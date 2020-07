Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht mit mehreren Geschädigten

Dienheim (ots)

Ein 19-jähriger junger Mann aus der VG Rhein-Selz befuhr am Samstag, den 25.07.2020 gegen 01:19 Uhr mit dem Pkw eines Bekannten in Dienheim die Straße Katharinenblick entlang. Dort streifte er aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Unmittelbar danach wurde durch den Pkw eine Mülltonnenabtrennung touchiert. Durch den Zusammenstoß fielen massive Steine der Mülltonnenabtrennung auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Römerstraße fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Römerstraße streifte der Fahrzeugführer eine Mauer und beschädigte diese. Die Polizei konnte dort den Fahrer kontrollieren. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfall mit mehreren Geschädigten wurde gefertigt.

Der 19jährige versuchte einen Gesamtschaden von ca. EUR 13 000EUR.

