Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung im Weinberg

Dalheim (ots)

In der Nacht von 17. auf den 18.07.2020 wurden in der Gemarkung "Im Ostertal" in Dalheim Rebzeilen eines Weinbergs beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter Tel.:06133-933100.

