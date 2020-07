Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kettenmähdrescher beschädigt neue Straße - ca. 100.000 Euro Schaden

Nierstein (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2020, um 14.05 Uhr, befuhr ein Kettenmähdrescher mit zwei Begleitfahrzeugen den gesperrten Teil der B420, vom Kreisel Dexheim kommend in Richtung Nierstein. Dazu umfuhr er vorher mehrere Absperrbaken und missachtete des Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art). Da dieser Straßenteil frisch asphaltiert und noch nicht ausgehärtet war, verursachten die Ketten, in Verbindung mit dem hohen Gewicht des Mähdreschers, Furchen in einer Länge von ca. 300 Metern. Durch die Begleitfahrzeuge wurde kein Schaden verursacht. Alle drei Fahrzeuge entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der Landesbetrieb Mobilität schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 100.000 Euro.

Durch Zeugen konnte der Vorfall beobachtete und somit Hinweise auf den Verursacher erlangt werden.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

