Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Guntersblum (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Streifenwagenbesatzung am 19.07.2020, um 16:20 Uhr, ein PKW VW Lupo aufgrund seiner auffallenden Fahrweise auf. Der PKW konnte in der Bienengasse in Guntersblum angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle konnten bei dem 42-jährigen Fahrer aus Eich Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fielen mehrere Tütchen mit einer weißen Substanz aus seiner Unterhose. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es wurde weiterhin die Wohnung des 42-jährigen durchsucht. Hierbei konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden.

