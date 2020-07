Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt

Harxheim (ots)

Am 18.07.2020, um 18:55 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig fahrender PKW Mini Cooper in der in Harxheim gemeldet. Das Fahrzeug konnte in der Mainzer Straße angetroffen und die Fahrerin kontrolliert werden. Während der Kontrolle konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,19 Promille. Der 44-jährigen Fahrerin aus Ober-Ramstadt wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sowie eine Strafanzeige gefertigt.

