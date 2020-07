Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einsatz am Strandbad in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 19.07.2020, gegen 17:51 Uhr, wurde eine hilflose Person im Rhein in Höhe des Oppenheimer Strandbades gemeldet. Es wurde daraufhin mit starken Einsatzkräften der Feuerwehr, DLRG und Polizei, mit Hubschraubereinsatz, sowie mit zwei Booten der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei erfolglos nach einer Person im Wasser gesucht. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass eine männliche Person an den Dienheimer Krippen in das Wasser gestiegen und von dort aus auf die hessische Seite geschwommen ist. Dort wurde die Person, bei der es sich um einen 39-jähigen aus Dienheim handelte, von einem Rettungswagen versorgt und anschließend zurück nach Hause gebracht.

