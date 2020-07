Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brennender Altkleidercontainer

Bodenheim (ots)

Im Setzerweg in Bodenheim wurde am 17.07.2020, um 21:20 Uhr, ein brennender Altkleidercontainer festgestellt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

