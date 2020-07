Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Nackenheim (ots)

Am Montag, den 13.07.2020, um 18.20 Uhr, befuhr eine 41jährige Pkw-Fahrerin aus Nackenheim, die Straße Bellenäcker in Richtung Mainzer Straße. Sie hält erst an, übersieht dann offensichtlich doch einen auf dem Fahrradweg aus Richtung Bodenheim kommenden Radfahrer und touchiert diesen mit ihrer vorderen Stoßstange. Der 65jährige Fahrradfahrer aus Mainz stürzt, verletzt sich leicht und wird vorsorglich ins Krankenhaus nach Mainz verbracht.

Weiterhin entstand am Pkw leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

