Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

Mommenheim (ots)

Am Montag, den 13.07.2020, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, wurde in Mommenheim, Hindenburgstr. 15b, eine Grundstücksmauer erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-933100.

