Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Hahnheim (ots)

Ein 69 jähriger Motorradfahrer aus Nackenheim befuhr in Hahnheim die Hintere Landstraße, von der Bahnhofstraße her kommend, in Richtung Wahlheimer Hof. Er schätze die Situation vermutlich falsch ein und fuhr an einer verkehrsbedingt haltenden Pkw-Fahrerin aus Selzen vorbei. Diese setzte aber in diesem Moment ihre Fahrt fort und touchierte den Motorradfahrer leicht. Dadurch kam der Motorradfahrer von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wollte er sich selbstständig ins Krankenhaus begeben. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro (Motorrad 1000 Euro, Pkw 500 Euro und die Mauer 500 Euro).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell