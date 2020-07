POL-PIOPP: Sitzbank entwendet

Polizeiinspektion Oppenheim

Eimsheim (ots)

Zwischen dem 25.06.20, 18:00 Uhr - 26.06.20, 11:00 Uhr wurde an der Straße zwischen Eimsheim und Dolgesheim eine Sitzbank entwendet. Ca 300 Meter nach dem Ortsausgang Eimsheim in Richtung Dolgesheim befindet sich rechts neben der Straße ein Baumgruppe und dort stand die neu restaurierte Bank der Ortsgemeinde. Die unbekannten Täter rissen die Bank aus der Verankerung und nahmen sie komplett mit. Hinweise zum Verbleib oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

