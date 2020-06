Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Pkw prallt gegen Laterne

Harxheim (ots)

Eine 19-Jährige Frau aus Mainz befuhr am Samstagabend gegen 22.46 Uhr mit ihrem Fahrzeug von Mainz-Hechtsheim kommend die L425 in Richtung Harxheim. Dabei verlor die Fahrerin in der Fahrbahnverschwenkung kurz vor dem Ortseingang von Harxheim die Kontrolle über das Fahrzeug und fährt gegen einen Laternenmast. Das Fahrzeug kommt in einem aufgeschütteten Erdhaufen zum Stehen und ist nicht mehr fahrtüchtig. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die 19-Jährige Fahrerin stand geringfügig unter dem Einfluss von Alkohol. Eine entsprechende Anzeige gegen die Fahrerin wurde gefertigt.

Der Schaden am Pkw wird auf 10 000EUR beziffert.

