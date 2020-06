Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Kraftrades

Guntersblum (ots)

Am Samstag, den 27.06.2020 in der Zeit von Mitternacht bis 11.00 Uhr wurde in der Gartenstraße in Guntersblum ein abgestellter silberfarbiger Roller der Marke Piaggio entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06133/933-0

