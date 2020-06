Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Weinberghütte

Nierstein (ots)

Am Samstag, den 27.06.2020 gegen 12.15 Uhr wurde eine Sachbeschädigung in einer Weinberghütte in Nierstein in der Gemarkung Roter Hang gemeldet. Eine Holzgarnitur bestehend aus Tisch und Sitzbänke wurde aus der Verankerung gerissen und dann den Hang hinuntergeworfen. An den Bänken entstand ein Totalschaden. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06133/933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell