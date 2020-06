Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Dreister Pkw-Fahrer

Nierstein (ots)

Ein 36jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz befuhr am Samstagabend gegen 20.40 Uhr die B9 von Nackenheim in Richtung Oppenheim. In der Ortslage von Nierstein näherte sich von hinten ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Dabei überholte das Einsatzfahrzeug den Pkw des 36-Jährigen. Nachdem das Einsatzfahrzeug an dem Verantwortlichen vorbeifuhr, beschleunigte dieser mit quietschenden Reifen und fuhr dem Einsatzfahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit hinterher. Der Verantwortliche nutzte die Gelegenheit dem Einsatzfahrzeug zu folgen und um zwei weitere Fahrzeuge, welche dem Eisatzfahrzeug freie Bahn schafften, zu überholen. Im Anschluss fuhr der Verantwortliche an den Oppenheimer Bahnhof um dort sein Fahrzeug abzustellen. Am Bahnhof konnte der Mann von der Polizei kontrolliert werden. Aufgrund des enormen rücksichtslosen Verhalten des Fahrzeugführers wird unter anderem die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die weiteren Ermittlungen in Hinblick auf erfüllte Straftaten / Ordnungswidrigkeiten dauern an.

