Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Nackenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21.06.2020 bis 22.06.2020, wurden im Ortsgebiet Nackenheim mehrere Fahrzeuge geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden hauptsächlich Kleingeld und Schlüssel entwendet. Fast alle Fahrzeuge waren nicht verschlossen, so dass die Diebe leichtes Spiel hatten.

Ein Apell an alle Fahrzeugbesitzer - lassen sie keine Wertsachen in ihren Fahrzeugen liegen und verschließen sie die Fahrzeuge ordnungsgemäß.

Sollte ihnen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Nackenheim was Ungewöhnliches aufgefallen sein, melden sie das bitte noch der Polizei nach.

Sollte ihnen sonst was Ungewöhnliches auffallen, melden sie das bitte umgehend bei der Polizei, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

Die Polizei in Oppenheim ist rund um die Uhr zu erreichen: Tel: 06133-933100

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell