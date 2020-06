Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Meldung über einen vermeintlich gestohlenen PKW, stellte sich letztendlich als eigene Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall heraus

Bild-Infos

Download

Nierstein (ots)

In der Nacht des 19.06.2020 meldet sich telefonisch gegen 00:40 Uhr eine 32 Jahre alte Frau aus der VG Rhein-Selz bei der Polizeiinspektion Oppenheim und zeigt einen unbefugten Gebrauch ihres silbernen Kleinwagens an. Dieser Unbekannte habe einen Verkehrsunfall mit ihrem Fahrzeug gebaut und den PKW wieder brav an dem Ursprungsort abgeparkt. Der PKW wies nun einen Frontschaden, rechtsseitig in Höhe von 6000 EUR auf. Weder an Tür noch Zündschloss des PKW konnten Beschädigungen aufgefunden werden, was die Polizeibeamten an der Glaubwürdigkeit der alkoholisierten Frau zweifeln ließ. Sie selbst gab an, dass sie ihr Fahrzeug an der Tatörtlichkeit abgestellt hatte, um mit dem Zug nach Mainz zu fahren und dort ein paar Wein zu trinken. Zurück sei sie ebenfalls mit dem Zug gefahren und den Rest gelaufen.

Im Rahmen der Aufnahme vor Ort konnte die Unfallörtlichkeit lokalisiert werden. An der Einmündung Boschstraße / Freyburger Allee konnte ein beschädigtes Werbeschild festgestellt werden. Nach Konfrontation mit der verdichteten Beweislage gestand die Frau schlussendlich, den Unfall alkoholisiert verursacht zu haben. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell