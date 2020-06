Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle des Friedhofs Nackenheim

Nackenheim (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 18.06.2020, 12:30 Uhr und Freitag, dem 19.06.2020, 06:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter, in einer Höhe von zirka 180cm, die Glasbausteine einer gemauerten Lagerhalle am Friedhof in Nackenheim ein. Zudem wurden Beschädigungen an einer der beiden Eingangstore festgestellt. Aus dem Innenraum wurden sechs Elektro-Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 4300 Euro entwendet. Die Täter flüchteten wahrscheinlich durch eines der Fenster. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen. 06133/933-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell