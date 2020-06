Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstähle aus Fahrzeugen und Schuppen

Bodenheim, Wohngebiet Rosetta-Vogt-Str. (ots)

Im Wohngebiet um die Rosetta-Vogt-Str. / Klara-Mayer-Str. und Karl-Winhart-Str. kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17.06.-18.06.20 zu mehreren Diebstählen. Unbekannte gelangten in 4 Fahrzeuge, die nicht verschlossen waren. Aus 2 Fahrzeugen wurden Gegenstände entwendet. Aus einem nicht verschlossenen Schuppen wurde ein E-Bike entwendet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Personen die zu Fuß unterwegs waren, nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Die Polizei empfiehlt Fahrzeugbesitzern beim Verlassen ihr Fahrzeug zu verschließen. Auch wenn optische bzw. akustische Signale der Funkfernbedienung eine Verriegelung anzeigen, ist eine manuelle Überprüfung hilfreich. Oftmals wird die Fernbedienung in der Hosentasche zum unbeabsichtigten Öffnen wieder aktiviert. Seitenfenster sollten immer geschlossen sein und es gilt der Grundsatz, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell