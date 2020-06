Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Personen im Rhein auf Grund defektem Boot

Oppenheim (ots)

Am Samstag wird die Polizei über eine mittig im Rhein schwimmende Person in Höhe des Oppenheimer Strandbades informiert. Kurze Zeit später wurde mitgeteilt, dass die Person in Höhe des Hundestrandes aus dem Wasser gestiegen sei. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann eine Panne mit seinem Boot hatte, wodurch dieses manövrierunfähig wurde. Auf Grund der Möglichkeit einer Kollision mit anderen Schiffen, sei er in das Wasser gesprungen, um das Boot aus der Fahrrinne zu ziehen. Dabei verließen ihn die Kräfte und er rief um Hilfe. Zwei Personen bekamen dies in ihrem Schlauchboot mit und halfen ihm aus dem Wasser. Eine Kollision konnte gerade noch vermieden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell