Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Nackenheim (ots)

Am Mittwoch den 10.06.2020 kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der eine 44-jährige Oppenheimerin leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Nackenheimer befuhr die Langgasse aus Richtung Lörzweiler Straße kommend und wollte an der Einmündung zur Mainzer Straße nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er die 44-jährige, die die Mainzer Straße aus Richtung Bodenheim befuhr und stieß mit seinem Pkw gegen das Fahrrad. Die Fahrradfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube und erlitt lediglich leichte Schürfwunden. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 300 Euro.

