Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht am Wertstoffhof

Guntersblum (ots)

Am Mittwoch den 10.06.2020 kam es im Zeitraum zwischen 11:10 Uhr und 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Wertstoffhof in der Gimbsheimer Straße in Guntersblum. Hierbei wurde ein Schranier und ein Pfosten des Einfahrtstores beschädigt. Vermutlich ist jemand beim Ausfahren aus dem Wertstoffhof gegen den Pfosten gefahren und hat hierbei das Tor beschädigt. Es ist ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

