Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Motorradfahrer übersieht Auto im Kreisel und verletzt sich schwer

Dexheim (ots)

Dienstag, den 09.06.2020, 21.20 Uhr.

Eine 24 jährige Pkw-Fahrerin aus Udenheim befuhr den Kreisel bei Dexheim. Der 17 jährige Motorradfahrer aus Offenheim befuhr die B420 aus Richtung Nierstein kommend in Richtung Köngernheim. Beim Einfahren in den Kreisel übersah der Motorradfahrer den dort fahrende Pkw und fuhr diesem in die Fahrzeugseite, so dass die Seitenairbags auslösten. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Arm. Zudem hatte er Nasenbluten und kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 17000 Euro.

