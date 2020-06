Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Baustelle verwüstet - Polizei bittet um Hinweise

Weinolsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.06.20, 19 Uhr bis 07.06.20, 10 Uhr), wurde in Weinolsheim, Schwester-Sabina-Straße, auf einer Baustelle randaliert. Der oder die Täter traten gegen die dortigen Toilettenhäuschen und verteilten dort lagernden Putz über einen Stromverteilerkasten. Da dieser nicht einfach entfernt werden kann, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

