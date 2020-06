Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Undenheim (ots)

Am 02.06.2020 wurde am Fahrradweg am Kreisel Undenheim B420 / Staatsrat-Schwamb-Str. ein Kleinkraftrad SIMSON Schwalbe (beige Farbe) auf Grund eines Defektes abgestellt. Laut einer Zeugin habe das Kleinkraftrad am 04.06.2020 noch dort gestanden. Als die Geschädigte das Gefährt am 06.06.2020 abtransportieren wollte, war das Fahrzeug nicht mehr da.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06133-933-0).

