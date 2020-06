Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Scheune

Dorn-Dürkheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.06.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.06.2020, 08:30 Uhr brachen bislang unbekannten Täter in die Scheune eines ehemaligen Weinguts in Dorn-Dürkheim ein. Sie verschafften sich über die Rückseite des Anwesens, von einem Feldweg kommend, Zugang zu den Gebäuden. An der betreffenden Scheune öffneten die Täter den Riegel auf bislang unbekannte Weise und gelangten in das Innere. Hier entwendeten sie unter Zuhilfenahme einer Schubkarre, die sie in am Tatort auffanden, mehrere Gegenstände aus Metall und Elektrokabel. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 1000 Euro. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Bei verdächtigen Beobachtungen melden Sie diese bitte an die Polizei in Oppenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell