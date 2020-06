Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch Carl-Zuckmayer-Realschule Plus

Nierstein (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 04.06.2020, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und etwa 22:30 Uhr, wurde in die Realschule Plus eingebrochen. Zahlreiche Klassenräume wurden durchwühlt. Der oder die Täter hatten wahrscheinlich im Physiksaal im ersten Obergeschoss am Tag zuvor ein Fenster unbemerkt geöffnet, angelehnt gelassen und dies ausgenutzt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden.

