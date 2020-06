Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Randalierende Jugendliche

Guntersblum (ots)

Am 04.06.2020, in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in Guntersblum im Algersweg und der Promenade zu mehreren Vorfällen. Gegen 19:20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei randalierende Jugendliche im Algersweg gegen Mülleimer treten würden. Die Polizeibeamten konnten vor Ort jedoch keine Personen mehr feststellen. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Gegen 21:50 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass ihr Haus in der Promenade mit Steinen beworfen wurde. Vier Jugendliche wären dann von der Prof. A.F. Kehrer-Straße in Richtung Algersweg geflüchtet. Ein Schaden am Haus entstand nicht. Wenig später erreichte die Polizei die Meldung, dass die Scheibe eines PKW mit einem Stein eingeworfen wurde und die Täter in Richtung Promenade geflüchtet seien. Der hierbei entstandene Schaden beträgt circa 600 Euro. Zwei tatverdächtige Jugendliche konnten im weiteren Verlauf von den Polizeibeamten am Bahnhof in Guntersblum festgestellt werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-jährigen aus Guntersblum und einen 15-jährigen aus Eich. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere mögliche Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

