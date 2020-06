Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Alkoholsünder geschnappt

Nackenheim (ots)

04.06.2020, 20.20 Uhr. Ein 59 Jähriger hatte sich offensichtlich alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt und fuhr aus Richtung Hessen kommend über die Autobahn in Richtung Bodenheim. Er machte auf sich aufmerksam, indem er mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Schlangenlinien fuhr. Die Autobahnpolizei konnte ihn dann in Nackenheim kontrollieren und stellte Atemalkohol fest. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Somit musste dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden. Anschließend wurde der Mann nach Hause entlassen. Ihn erwarten jetzt vermutlich eine Geldstrafe und Entzug der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell