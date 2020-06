Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallzeugen nach Unfallflucht gesucht

Oppenheim (ots)

Die geschädigte Oppenheimerin stellte ihren Pkw, ein Hyundai I10, am 03.06.2020, gegen 08.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Markts in Oppenheim, Auf der Saar, ab. Als sie gegen 09 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung fest. Bei dem Hyundai wurde die vordere Stoßstange so stark touchiert, dass diese einen Teilriss aufweist. Dieses stellt einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro dar.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter der Tel: 06133-933100.

