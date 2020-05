Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallzeugen gesucht! Langgasse Ecke Glockengasse

Nierstein (ots)

Am Freitag, 29.05.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es in Nierstein an der Ecke Langgasse/ Glockengasse zu einem Unfall zwischen 2 PKW. Ein dunkler Opel Corsa (Langgasse) musste die Vorfahrt des von rechts kommenden weißen Ford (Glockengasse) beachten. Man sah sich gegenseitig aufeinander zukommen und keiner der beiden PKW war zu schnell. Trotz dessen trafen sich die Fahrzeugfronten. Hinter beiden Beteiligten befanden sich andere Autofahrer, die anschließend um die PKW herum und weiter fuhren. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme, falls Sie Beobachtungen gemacht haben. Speziell einem der beiden Unfallbeteiligten könnte dies sehr weiterhelfen.

