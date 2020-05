Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Polizei sucht Mann, der am Rheinstrand Frauen belästigt

Oppenheim/Dienheim (ots)

Die Polizei Oppenheim fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der sich in Oppenheim und Dienheim am Rheinstrand in mehreren Fällen bewusst jungen Frauen mit entblößtem Unterleib zeigte. Laut Angaben der Zeuginnen legte er sich bewusst in das Blickfeld junger Frauen, die sich in kleinen Buchten sonnten.

Zu sexuellen Handlungen ist es nicht gekommen.

Die Person wird als sehr auffällig beschrieben: -weiße ca. kinnlange Haare -normale Statur -Alter um die 50 Jahre -führt eine blaue Strandmuschel mit -gelangt mittels Fahrrad zu den Stränden

Die Polizei Oppenheim bittet nun Strandbesucher und Spaziergänger sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion Oppenheim zu melden unter Tel: 06133/933-100.

Telefon: 06133 9330

