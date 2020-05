POL-PIOPP: Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Oppenheim

Am Dienstag, den 26.05.2020, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr, parkte der Fahrer eines Schülerbusses, ein Ford Transit, diesen auf dem Parkplatz am Rhein, Mainzer Straße, in Nierstein.

Kurze Zeit später bemerkte er ein großes Loch in der hinteren rechte Scheibe der Flügeltür. Vermutlich handelt es ich um einen Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter der Tel: 06133-933100.

