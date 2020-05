Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Nierstein (ots)

Eine 30-jährige Dexheimerin parkte ihren Pkw, Peugeot 206, schwarz lackiert, am 23.05.2020 in der Straße "An der Glöck" in Höhe Haus.-Nr. 8. Im Zeitraum von 11 bis 12.40 Uhr wurde die Stoßstange vorne links durch einen anderen Pkw beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

